Орловские школьники вошли в число победителей конкурса «Елка Победы»

Подведены итоги конкурса, организованного Почтой России, Музеем Победы и Благотворительным фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Лауреатами и призерами конкурса стали более 30 ребят из различных регионов нашей страны. Девять лучших рисунков будут использованы для создания коллекционных новогодних открыток, а призеры будут приглашены на zoom-экскурсию по уникальной экспозиции «Подвиг Народа».

Как сообщает официальный Портал Орловской области, в разных возрастных группах и номинациях наши юные земляки завоевали спецпризы. Специальный приз «За художественное решение» выиграла 13-летняя Екатерина Шитикова. «За воссоздание исторической атмосферы» специальным призом будут награждены 8-летняя Елизавета Чеплякова, 7-летний Федор Титенок и 16-летняя Екатерина Бурых.

Дети, победившие в конкурсе, получат дипломы и призы от организаторов и партнеров, которые доставит Почта России. Все лауреаты также получат коллекцию открыток, созданную по мотивам их рисунков. Открытки будут выпущены лимитированным тиражом и не поступят в свободную продажу. Посмотреть работы победителей и участников конкурса можно на онлайн-выставке, которая размещена на сайте Музея Победы.

Всего на конкурс поступило почти 3,5 тысячи работ.