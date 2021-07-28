Орловские школы до конца года избавят от риска блокировки счетов. А дальше?

На внеочередной сессии городского совета приняты поправки в муниципальный бюджет, вызванные беспрецедентной по объему дотацией из федеральной казны. Орлу досталось 900 млн рублей из миллиарда, который получил наш регион. Накануне, в ходе заседания профильного комитета председатель КСП Татьяна Успенская пояснила, что рассматривались несколько вариантов распределения получаемых средств. Предложенный в итоге для утверждения депутатами проект, по её мнению, наиболее учитывает все интересы.

Основная часть дополнительных доходов бюджета направляется на погашение кредиторской задолженности учреждений образования. Как отметили депутаты, это избавит коллективы школ и детсадов от риска блокировки счетов до конца этого года и поможет подготовиться к началу учебного года.

«Предлагаем направить 514,7 млн рублей на погашение сформировавшейся задолженности, в том числе перед поставщиками питания. Одновременно предлагаем увеличить ассигнования управлению образования администрации Орла на 23,9 млн рублей для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году», — отметил начальник финансово-экономического управления Алексей Степанов.

Значительная часть средств пойдет на поддержку муниципальных предприятий. 95,5 млн рублей выделяется МУП «Спецавтобаза», 66,5 млн рублей — МУП «ТТП», 5 млн рублей — МУП «Зеленстрой». Депутаты предложили администрации города также проработать в ближайшее время возможность поддержки МУП ЖРЭП (З) для того чтобы муниципальная управляющая компания имела возможность в нормальном режиме подготовить жилой фонд к осенне-зимнему периоду.