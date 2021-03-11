11 марта 2021



Орловские школы искусств и колледж культуры получат почти 30 миллионов на музыкальные инструменты и оборудование

 

Образовательные учреждения в сфере культуры Орловской области в 2021 году получат 28,8 миллиона рублей в рамках регионального проекта «Культурная среда», входящего в национальный проект «Культура». Эти деньги предназначены для закупки музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов.

Как сообщил заместитель начальника управления культуры и архивного дела Орловской области Иван Богатов на совещании губернатора с главами муниципальных образований 11 марта, финансовые средства получат шесть образовательных учреждений: Змиевская детская школа искусств — 4,5 млн рублей, Хотынецкая детская школа искусств — 3,2 млн рублей, Новосильская детская школа искусств — 2,7 млн рублей, Троснянская детская школа искусств — 2,7 млн рублей, Шаблыкинская детская школа искусств  — 6 млн рублей, Орловский областной колледж культуры и искусств — 9,6 млн рублей.

 

 

 

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Опубликовано 11 Мар 2021 в 13:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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