Орловские следователи заинтересовались сообщениями СМИ о нарушениях на спиртзаводе

В Орловской области проводится доследственная проверка по сообщениям СМИ о нарушениях экологических норм местным предприятием. Поводом для действий стала информация в одном из новостных сюжетов регионального телеканала. В сюжете рассказывалось, что растет социальная напряженность среди жителей Краснозоренского района. Причиной недовольства деятельность ЗАО «Любовшинский спиртзавод». Как рассказали журналисты, руководство завода не принимает надлежащих мер для утилизации отходов производства, загрязняет окружающую среду: водоемы, земли сельскохозяйственного назначения.

Следователи все же начали проверку, чтобы установить есть или нет в действиях руководства предприятия признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод), ст. 254 УК РФ (порча земли). Кроме того, в ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц контролирующих органов, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Справедливости ради отметим, что орловские СМИ сообщают о проблемах и жалобах жителей Краснозоренского района как минимум 6 лет без остановки. Сюжеты об этой проблеме выпускали в эфир наши коллеги с ГТРК «Орел» и в 2012 году, и в 2013-ом. В 2014-ом о жалобах жителей на отравленную спиртзаводом воду писало издание «ОрелГрад». А в 2015-ом о дохлой рыбе в реке сообщали «Орловские новости». Наше издание писало о бедах жителей в номере №25 (473) от 19 июля 2017 г материал «Кровавая река».  Но непобедимый спиртзавод продолжает свою деятельность.

 

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Опубликовано 14 Сен 2017 в 16:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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