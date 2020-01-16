16 января 2020



Орловские сотрудники ДПС задержали правонарушителя, применив табельное оружие

Экипаж ДПС Межмуниципального отдела МВД России «Мценский» применил табельное оружие для остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил неоднократные законные требования об остановке, грубо нарушал правила дорожного движения (выезжал на полосу встречного движения, пытался спровоцировать столкновение с движущимися во встречном направлении транспортными средствами и столкнуть служебный автомобиль с проезжей части).

Инцидент произошел в районе 300 километра автодороги «М-2 Крым» на территории Тульской области, куда к этому моменту успели выехать правонарушитель и преследовавшие его орловские полицейские.

Тогда экипаж ДПС принял решение о применении огнестрельного оружия для остановки транспортного средства путем его повреждения на участке дороги с наименьшим движением транспортных средств.

В районе 300 км автодороги «М-2 Крым» на территории Тульской области был произведён выстрел из табельного оружия старшим инспектором ДПС группы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Мценский» в переднее левое колесо автомашины ВАЗ 21102, при этом машина продолжила движение. При подъезде к указателю «Населенный пункт Кудиново» автомашина свернула на прилегающую дорогу, транспортное сродство было остановлено, водитель задержан.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданин отказался.

В отношении нарушителя составлен административной протокол по ч.1 ст. 12.26, ч 2 ст. 12.25, ч. 4 ст. 12.15 и 19.3 КоАП РФ. Водитель задержан ОП «Чернский» МО МВД России «Плавский».

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области

 

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Опубликовано 16 Янв 2020 в 14:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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