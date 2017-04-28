Орловские спасатели дважды выезжали на уничтожение ос и диких пчел

11 июня спасатели орловской областной поисково-спасательной службы дважды выезжали на уничтожение диких пчел и ос. Так, в 16.24 сотрудники ПСС выезжали в поселок Лесной Орловского района, где в стене частного жилого дома был уничтожен пчелиный улей.

После этого спасатели направились в переулок Бетонный города Орла, откуда поступил аналогичный вызов. Здесь в общежитии семейного типа было уничтожено осиное гнездо.

Необходимо помнить, что осы никогда не нападают на людей без причины. Они жалятся исключительно только тогда, когда защищаются, либо чувствуют агрессию с вашей стороны. Конечно, всегда неприятно, когда над вашей головой или около лица жужжит оса. Люди начинают махать своими руками, стараясь отогнать от себя насекомое, которое воспринимает ваши действия, как агрессию. Поэтому и жалят.

Пчелы же, в отличии от осы, могут ужалить и без причины. Пчелы не переносят запаха пота, что в 99% случаев и вызывает их нападение. Кроме того, когда пчела жалит, то кроме яда впрыскивает особое вещество, которое является сигналом для других пчел «атакуйте эту цель», так что если вы в жаркий день ходите недалеко от ульев и на вас напала одна пчела, постарайтесь как можно быстрее удалиться от пасеки.

Никогда не паникуйте и не пытайтесь размашисто махать руками, а особенно не пытайтесь прихлопнуть осу или пчелу своей рукой. В крайнем случае, можно попытаться сбить насекомое на землю, используя подходящие подручные средства, как то полотенце, платок или другие элементы одежды. Но это лишь в самом крайнем случае. Идеальным вариантом считается — просто отвернуться и отойти в сторону.

Иногда оса или пчела, или шмель кусают в самых неожиданных ситуациях, при езде на мотоцикле без шлема, если вы на них натыкаетесь лбом, когда наступаете на их домик, который может быть в земле, или просто пальцем проверите, почему закрытый цветок шевелиться, как это мне довелось узнать в далеком детстве. В любом случае, если вас и укусило насекомое, не паникуйте, а трезво оценив ситуацию, приступайте к ее решению.

Если вас ужалила одна оса, то никаких серьезных последствий не будет, но если человека одновременно ужалили несколько десятков насекомых, тогда можно говорить об общей токсической реакции. Ее тяжесть будет зависеть от суммарного количества попавшего в организм яда. Известно, что доза яда от укуса 500 и более перепончатокрылых насекомых для человека считается смертельной.

Исключением являются 1-2% людей, которые имеют аллергию на яд осы, пчелы, шмеля и других перепончатокрылых. Даже если такого человека ужалило всего одно насекомое, последствия могут быть весьма тяжелыми. Кроме крапивницы и отеков, в ряде случаев наблюдаются одышка, сильное сердцебиение, головокружение, боль в животе, тошнота, рвота, высокая температура, судороги тела, возможна даже кратковременная потеря сознания. Очень опасен отек языка и гортани, что может вызвать удушье.

Необходимо помнить, что при укусе осы, не нужно искать на теле ее жало, т.к. она его не оставляет. Совсем другое дело, при укусе пчелы. У пчелы жало с зазубринами, поэтому его нужно удалить. Дело это простое, главное продезинфицировать ранку, а также инструмент извлечения пчелиного жала, чтобы не занести в ранку инфекцию. Сделать это можно при помощи: перекиси, нашатырного спирта, разбавленного водой, йода, спиртового раствора, кортикостероидной мази – для ранки, обычный медицинский спирт – для инструмента, например пинцета.

При общей токсической реакции пострадавшему рекомендуется как можно больше пить. Предпочтение – сладкая вода, горячий сладкий чай. На место отека можно положить грелку с холодной водой или мокрое полотенце, что замедлит всасывание яда. Намочите ткань раствором пищевой соды (1 ч. ложка на 1 стакан воды) и оставьте на больном месте на 15–20 минут. Вытянуть яд помогает приложенный к ранке кусочек смоченного сахара. Аллергическая реакция предотвращается приемом антигистаминных средств, например «Кларитин», «Супрастин» или других подобных препаратов.

Для снятия боли и отека к месту укуса можно приложить холодный компресс или замотанный в ткань лед, минимум на 30 мин. Можно также прикладывать компресс из смоченной в спирт или уксус с водой ткани. Можно сделать компресс из сока лимона — это устраняет боль и снимает опухлость. Помазать ранку гелем «Фенистил». Приложить к месту укуса смоченную водой таблетку Валидола. Если вы на даче и поблизости нет аптек — сделайте кашицу соды с водой — она снимает и покраснение, и боль. Также вдали от цивилизации можно приложить к ранке лист обычного подорожника.