Орловские спасатели и пожарные вспоминают погибших товарищей

Подвиг пожарных и спасателей, отдавших свои жизни во имя спасения людей, бессмертен. Их помнят не только близкие, но и коллеги, а также те, кому они сохранили жизнь ценой своей собственной. В календаре памятных дат День памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, появился в 2012 году и отмечается в последнюю пятницу апреля.

В истории пожарной охраны Орловской области есть свои скорбные страницы. Младший лейтенант Александр Комоско и сержант Виктор Лапшина погибли при тушении Дворца пионеров имени Ю.А. Гагарина в городе Орле 4 июля 1984 года. Ценою своих жизней двое отважных пожарных помогли отстоять дворец и находившееся в нем оборудование. Подвиг пожарных, спасших огромный дворец, был оценен по достоинству. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР они были награждены посмертно медалями «За отвагу на пожаре». Приказом начальника УВД Орловской области № 190 л/с от 8 июня 1995 года Комоско А.Г. и Лапшин В.С. были занесены в Книгу Памяти УВД сотрудников ОВД области, погибших в мирное время при исполнении служебных обязанностей, а в феврале 2014 года в школе № 30 города Орла была открыта памятная доска в честь выпускников школы, погибших при выполнении служебного долга. На мраморной доске увековечены имена пяти орловцев, в том числе и Виктора Лапшина.

10 февраля 2014 года при тушении пожара в строящемся доме на улице Германо погиб командир отделения пожарной части № 3 по охране Железнодорожного района города Орла старший сержант внутренней службы Сопин Алексей Алексеевич. Чтобы удостовериться, что в доме больше не осталось людей, в составе звена газодымозащитной службы он вошел в горящий дом. Спустя пять минут произошло обрушение конструкций. Звено ГДЗС в составе двух человек вышло из здания, а Сопин А.А. остался под завалами. Бушующее пламя отрезало путь к спасению.

Сегодня утром во всех пожарно-спасательных частях области и подразделениях Главного управления прошла минута молчания в память о погибших товарищах.