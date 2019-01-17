Орловские спасатели напоминают о мерах безопасности при купании в проруби

В целях обеспечения безопасности в местах проведения купаний на Крещение будет организовано дежурство полиции, медиков, а в городе Орле, помимо этого, – сотрудников ГИМС и спасателей поисково-спасательного отряда (водного).

Сотрудники ГУ МЧС напоминают о мерах безопасности:

не рекомендуется или запрещается купание детей без присмотра родителей или взрослых;

распитие спиртных напитков, купание в состоянии алкогольного опьянения, так как прием алкогольных напитков нарушает естественную терморегуляцию организма;

подавать крики ложной тревоги;

подъезжать к купели на автотранспорте.

Рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек.

Рекомендуется соблюдать следующие правила:

перед погружением в прорубь необходимо разогреть тело, перед купанием можно совершить пробежку, надев минимум одежды, сделать разминку;

к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых камней и соли, а также не дадут скользить на льду.

Прежде чем войти в воду, нужно смочить лицо, руки, ноги, грудь, живот и спину, и только затем окунуться по шею, после чего усиленно плыть брассом;

не стоит окунаться с головой или нырять во избежание рефлекторного сужения сосудов головного мозга.

При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание.

Контакт с низкой температурой должен быть крайне минимальным, в пределах 20-30 секунд, не более, чтобы не допустить серьезного переохлаждения организма.

Не рекомендуется окунаться в прорубь людям, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни легких и суставов, также нельзя купаться тем, кто недавно перенес инфекционные и вирусные заболевания, и детям.

Старайтесь избегать скопления большого количества людей на льду;

не создавайте давку в местах входа и выхода из купелей.

После купания (окунания) разотритесь махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего с добавлением ягод и фруктов.