Орловские спасатели обезвреживают взрывоопасные находки

В связи с проведением работ на земле увеличивается количество найденных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Практически ежедневно сотрудники группы специальных (взрывных) работ Орловской областной поисково-спасательной службы выезжают на обезвреживание опасных находок.

Так, 7 марта спасатели-взрывники работали в Болховском районе. Возле села Кривцово были изъяты и уничтожены один артиллерийский снаряд калибра 152 мм, двенадцать минометных мин калибра 50 мм и восемь 82-мм минометных мин, семь гранат РГД-33, четыре гранаты Ф-1.

8 марта в Троснянском районе была обезврежена 82-мм минометная мина.

9 марта в Должанском районе был изъят и уничтожен снаряд калибра 122 мм. В городе Ливны был обезврежен снаряд калибра 76 мм.

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей. Она заключается в том, что подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам. Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него. Находка, извлеченная из земли может нагреться под прямыми солнечными лучами, либо сдетонировать от любой незначительной вибрации.

Поэтому нашедших снаряды, мины, гранаты времен ВОВ просят немедленно сообщить в Службу спасения по телефонам 01, 101, или в полицию по телефонам 02, 102. При производстве земляных или других работ – необходимо сразу же остановить работу. Нужно хорошо запомнить место обнаружения предмета. При возможности установить предупредительные знаки, используя различные подручные материалы – жерди, колья, веревки, куски материи, камни.

При обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается:

наносить удары по корпусу, а также стукать один боеприпас о другой;

прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место;

закапывать в землю или бросать в водоем;

предпринимать попытки к разборке или распиливанию;

бросать в костер или разводить огонь вблизи боеприпаса.