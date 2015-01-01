Орловские спасатели отработали ликвидацию природных пожаров

Как правило, первыми кто выдвигается на передний край борьбы с природными пожарами, являются лесничества и добровольные пожарные формирования. В ходе последних учений именно они показали умение тушить огонь по кромке пожара при помощи ранцевых огнетушителей, засыпать кромку пожара грунтом с помощью подручных средств.

Для недопущения распространения пожара на лесной массив и населенный пункт была проведена прокладка минерализованных полос. Затем была показана работа сотрудников Орловского лесопожарного центра, имеющего на вооружении пожарные автоцистерны. К их помощи прибегают, когда при интенсивном горении лесной пожар начинает распространяться и переходить в верховой пожар.

Кроме этого показали свое мастерство подразделения пожарно-спасательных частей в ситуации, когда огонь распространился на населенный пункт. Отработали и сценарий, когда для поиска причины возникновения пожара, виновных лиц в его возникновении, а также охраны места пожара была создана группа охраны общественного порядка и расследования причин возникновения лесных пожаров. В группу пошли сотрудники сразу нескольких силовых ведомств. На месте условного природного пожара был развернут подвижный пункт управления ГУ МЧС. Кроме того, для пострадавших вследствие природного пожара был развернут городок жизнеобеспечения, — сообщили в пресс-службе МЧС.

 

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Опубликовано 27 Апр 2018 в 16:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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