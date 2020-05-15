15 мая 2020



Орловские спасатели помогут с дезинфекцией жилых домов

В Орле сотрудники МЧС продолжают помогать в дезинфекции общественных мест, зданий и объектов транспортной инфраструктуры. Так, на днях прошла обработка жилых домов в Железнодорожном районе. Спецтехника побывала на улицах 1-й, 2-й и 3-й Курских, Фомина, Бунина, Рельсовой и другим адресам по заявкам управляющих компаний. Для обработки сотрудники специализированной пожарно-спасательной части использовали обеззараживающие средства. Так, специальным хлорсодержащим раствором были обработаны входные группы и места общего пользования многоквартирных домов, ручки входных дверей и перила, а также прилегающие территории. Всего обработка проведена в 13 домах. Общая площадь обработанных помещений составила около 2500 квадратных метров. Данная работа продолжится в ближайшие дни, в списке порядка 80 домов. Как пояснили в пресс-службе чрезвычайного ведомства, такие меры нужны для обеспечения безопасности людей в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

Кроме того, профилактические мероприятия проводятся в самом главном управлении МЧС и его структурных подразделениях. Меры по предупреждению распространения вирусных инфекций реализуются пожарными и спасателями ежедневно.

 

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Опубликовано 15 мая 2020 в 17:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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