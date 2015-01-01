Орловские спасатели разместили на федеральной трассе мобильный пункт обогрева
В связи с морозами силы и средства ГУ МЧС по Орловской области приведены в состояние повышенной готовности.
Для помощи водителям, попавшим в трудную ситуацию, на 391-м километре федеральной трассы М-2 развернут мобильный пункт обогрева.
Мобильный пункт обогрева оснащен палатками для размещения, обогрева и оказания психологической помощи, запасом горюче-смазочных материалов, мебелью для отдыха, одеялами, питьевой водой, одноразовой посудой, продуктами питания, полевой кухней.
В случае затруднения движения и образования автомобильных заторов здесь водители и пассажиры смогут обогреться, отдохнуть, выпить горячего чая, подзарядить мобильные телефоны, а также получить информационную помощь.
В распоряжении у сотрудников МЧС России находятся автомобили повышенной проходимости с буксировочными тросами, информирует пресс-служба ведомства.
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