Орловские спасатели-взрывники не сидят без дела

За минувшие сутки сотрудники группы специальных (взрывных) работ Орловской областной поисково-спасательной службы обезвредили десять взрывоопасных предметов. 27 августа сотрудники группы спецработ поисково-спасательной службы в Болховском районе изъяли и уничтожили один снаряд калибра 122 мм. Во Мценском районе были обезврежены семь минометных мин калибра 82 мм и две гранаты Ф-1.

Как правило, боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаруживают при проведении сельскохозяйственных работ, строительстве зданий и сооружений и в ходе работы поисковых отрядов, которые занимаются поиском и перезахоронением останков советских воинов. Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены всюду, где проходили боевые действия.

Пресс-служба МЧС напоминает, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо немедленно сообщить о находке в Службу спасения по телефонам 01, 101, или в полицию по телефонам 02, 102. При производстве земляных или других работ – остановить работу. Нужно хорошо запомнить место обнаружения предмета. Установить предупредительные знаки, используя различные подручные материалы – жерди, колья, веревки, куски материи, камни. При обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается: наносить удары по корпусу, а также стукать один боеприпас о другой. Ни в коем случае нельзя прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место; закапывать в землю или бросать в водоем; предпринимать попытки к разборке или распиливанию; бросать в костер или разводить огонь вблизи боеприпаса.