26 октября 2018



Орловские спасатели завели страничку в Инстаграме

У Главного управления МЧС России по Орловской области появился аккаунт в социальной сети «Инстаграм». Информирование населения – одна из важнейших задач МЧС России. И одна из самых эффективных форм такой работы – использование социальных сетей. На странице в «Инстаграме» (https://www.instagram.com/mchs_orel/) теперь размещаются фотографии ярких событий «чрезвычайного» ведомства. Но самое главное место в ленте займут фотографии сотрудников: пожарных, спасателей, инспекторов государственного пожарного надзора и государственной инспекции по маломерным судам, водолазов, кинологов, саперов, всех тех, кто каждый день заступает на службу и обеспечивает безопасность. На момент написания заметки число подписчиков уже перевалило за отметку в 50 человек.

 

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Опубликовано 26 Окт 2018 в 11:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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