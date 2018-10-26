Орловские спасатели завели страничку в Инстаграме

У Главного управления МЧС России по Орловской области появился аккаунт в социальной сети «Инстаграм». Информирование населения – одна из важнейших задач МЧС России. И одна из самых эффективных форм такой работы – использование социальных сетей. На странице в «Инстаграме» (https://www.instagram.com/mchs_orel/) теперь размещаются фотографии ярких событий «чрезвычайного» ведомства. Но самое главное место в ленте займут фотографии сотрудников: пожарных, спасателей, инспекторов государственного пожарного надзора и государственной инспекции по маломерным судам, водолазов, кинологов, саперов, всех тех, кто каждый день заступает на службу и обеспечивает безопасность. На момент написания заметки число подписчиков уже перевалило за отметку в 50 человек.