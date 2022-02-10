10 февраля 2022



Орловские спортсмены завоевали 105 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по ушу

Чемпионами ЦФО стали 23 орловца. В их копилке 43 золотые медали, 40 серебряных и 22 бронзовые.

Все победители подготовлены тренерами Орловской федерации ушу. Самый впечатляющий результат среди орловских спортсменов младшего возраста (9-11 лет) показала Кира Мохова, завоевав пять золотых медалей.

Среди юношей и девушек 12-14 лет лучшей стала Кристина Озерова, которая одержала четыре победы из четырех возможных.

В числе юниоров и юниорок наибольшие успехи продемонстрировали Анна Илюшечкина, Ульяна Григорьева (по три золота), а также Алена Илюшечкина, Илья Селихов, Дмитрий Жидков и Елизавета Ставцева, у которых по две золотые медали.

В старшей возрастной категории две высшие награды получила Наталья Кулешова.

По итогам соревнований орловцы — золотые призеры вошли в состав  сборной команды ЦФО для участия в чемпионате и первенстве России. Состязания состоятся в  марте в Москве.

Всего в соревнованиях приняли участие 246 спортсменов из Московской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Ивановской, Тверской,  Орловской областей.

В рамках чемпионата также проходил турнир для совсем юных спортсменов «Наше будущее». В нем участвовали 14 воспитанников Орловской федерации ушу в возрасте от 6 до 8 лет. Трое из них заняли первые места, информирует официальный портал Орловской области.

 

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Опубликовано 10 Фев 2022 в 12:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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