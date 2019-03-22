22 марта 2019



Орловские студенты помогут орловцам заполнять налоговые декларации

Специалисты городской налоговой инспекции расскажут будущим экономистам одного из Орловских ВУЗов о порядке заполнения деклараций по форме 3-НДФЛ. Учащиеся узнают не только о правилах заполнения деклараций, но и о порядке исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, а также о получении налоговых вычетов и возможностях заполнения 3-НДФЛ с помощью специализированных программных средств на сайте ФНС.

Как и положено, после теории студентов ждет практика. Ежегодное участие налоговых помощников во Всероссийской акции «день открытых дверей», стало уже традицией. Для будущих специалистов это богатый опыт и возможность ближе познакомиться с налоговым законодательством. А для посетителей инспекции- бесплатная помощь при составлении документов. Напоминаем, что День открытых дверей в налоговых органах по вопросам правильности заполнения декларации 3-НДФЛ состоится 4,5,25 и 26 апреля 2019 года.

 

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Опубликовано 22 Мар 2019 в 11:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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