Орловские студенты помогут орловцам заполнять налоговые декларации

Специалисты городской налоговой инспекции расскажут будущим экономистам одного из Орловских ВУЗов о порядке заполнения деклараций по форме 3-НДФЛ. Учащиеся узнают не только о правилах заполнения деклараций, но и о порядке исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, а также о получении налоговых вычетов и возможностях заполнения 3-НДФЛ с помощью специализированных программных средств на сайте ФНС.

Как и положено, после теории студентов ждет практика. Ежегодное участие налоговых помощников во Всероссийской акции «день открытых дверей», стало уже традицией. Для будущих специалистов это богатый опыт и возможность ближе познакомиться с налоговым законодательством. А для посетителей инспекции- бесплатная помощь при составлении документов. Напоминаем, что День открытых дверей в налоговых органах по вопросам правильности заполнения декларации 3-НДФЛ состоится 4,5,25 и 26 апреля 2019 года.