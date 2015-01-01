Орловские студенты участвуют во Всероссийских лапароскопических играх

В Рязанском государственном медицинском университете им. акад. И.П. Павлова стартовали Всероссийские лапароскопические игры. В ходе испытаний студенты из медицинских вузов страны, в том числе и из орловского мединститута, продемонстрируют искусство хирургии.

Студенты-хирурги на фантомах, на новейшей аппаратуре, а также на животном покажут свои умения и навыки, полученные в студенческих аудиториях. Дополнительным стимулом для участия в играх служит элемент соревновательности – участие в олимпиаде принимают команды. По словам ректора вуза Романа Калинина, подобный формат позволяет студентам попробовать себя на практике, оценить силы и возможности, а также понять, куда развиваться дальше.

– Сейчас популярно проведение различных Олимпиад, которые позволяют выявить не только знания, но и практические умения, выявить лучших и посмотреть, как ты готов к работе. Для тех студентов, которые сегодня здесь, участие в играх – важный шаг, позволяющий оценить себя и подумать, в каком направлении двигаться дальше, – рассказал Роман Калинин.

Участие в лапароскопических играх принимают опытные студенты, которые прошли соответствующее обучение, умеют пользоваться приборами, а также обладают необходимыми знаниями. Многие из них в будущем пополнят ряды медицинских работников, сообщает рязанское информационное агентство «7 новостей».