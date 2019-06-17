Орловские судебные приставы приглашают должников на разговор

19 июня 2019 года судебные приставы-исполнители Северного и Железнодорожного РОСП г. Орла будут осуществлять прием граждан, имеющих задолженность перед «Первым коллекторским агентством» и «Национальной службой взыскания».

В ходе приема судебные приставы, должники и представители взыскателей

индивидуально разберут каждое исполнительное производство и постараются

подобрать приемлемое для обеих сторон решение для урегулирования

имеющейся задолженности.

Прием будет осуществятся с 9 до 18 часов по адресу: г. Орел, ул.

Комсомольская, д. 66 , 4 этаж.