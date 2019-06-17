17 июня 2019



Орловские судебные приставы приглашают должников на разговор

19 июня 2019 года судебные приставы-исполнители Северного и Железнодорожного РОСП г. Орла будут осуществлять прием граждан, имеющих задолженность перед «Первым коллекторским агентством» и «Национальной службой взыскания».
В ходе приема судебные приставы, должники и представители взыскателей
индивидуально разберут каждое исполнительное производство и постараются
подобрать приемлемое для обеих сторон решение для урегулирования
имеющейся задолженности.
Прием будет осуществятся с 9 до 18 часов по адресу: г. Орел, ул.
Комсомольская, д. 66 , 4 этаж.

 

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Опубликовано 17 Июн 2019 в 15:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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