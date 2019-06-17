Орловские судебные приставы приглашают должников на разговор
19 июня 2019 года судебные приставы-исполнители Северного и Железнодорожного РОСП г. Орла будут осуществлять прием граждан, имеющих задолженность перед «Первым коллекторским агентством» и «Национальной службой взыскания».
В ходе приема судебные приставы, должники и представители взыскателей
индивидуально разберут каждое исполнительное производство и постараются
подобрать приемлемое для обеих сторон решение для урегулирования
имеющейся задолженности.
Прием будет осуществятся с 9 до 18 часов по адресу: г. Орел, ул.
Комсомольская, д. 66 , 4 этаж.