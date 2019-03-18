Орловские судебные приставы привлекли к ответственности коллекторов за оказание психологического давления на должника

Сотрудники Управления ФССП Орловской области в ходе проверки обращения жителя г. Ливны выявили нарушение Федерального закона №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» сотрудником микрофинансовой компании.

Приставы установили, что сотрудник ООО МФК «З» в целях возврата просроченной задолженности посредством телефонных переговоров оказывала на должника психологическое давление. В качестве доказательства в суде была предъявлена аудиозапись разговоров.

В связи с выявленным нарушением закона в части осуществления взаимодействия с должником в отношении ООО МФК «З» был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.14.57 КоАП РФ.

Суд принял доказательства об оказании психологического давления на должника, выразившегося в манипуляции страхом, нарушении психологической безопасности, и назначил организации административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Управление ФССП России по Орловской области вновь напоминает гражданам, что в случае противоправных действий коллекторов и иных организаций, занимающихся взысканием просроченной задолженности, следует незамедлительно обращаться к судебным приставам, чьи полномочия с января 2017 года пополнились функцией контроля за работой этих организаций, по адресу: г. Орел, ул. Авиационная, д. 5, тел. 8 (4862) 72-62-60.