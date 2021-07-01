Орловские суды будут предоставлять отделению ПФР сведения об алиментщиках

Орловский областной суд и территориальное отделение Пенсионного фонда РФ заключили соглашение об информационном взаимодействии. Документ был подписан 29 июня 2021 года в Орловском областном суде.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, согласно документу между районными судами области, судебными участками мировых судей Орловской области и Отделением ПФР по Орловской области будет организован информационный обмен сведениями о вынесении (отмене) решений суда, судебных приказов о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей либо решений суда об изменении установленного размера алиментов или об освобождении лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты, необходимых для установления ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Это позволит оперативно представлять из судов общей юрисдикции в отделение ПФР необходимые сведения для установления ежемесячного пособия на ребенка.