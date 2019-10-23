«Орловские сыры»: что опять не так?

«Орловская среда-плюс», №1 (36) от 23 октября 2019 г.

В Орле состоялось долгожданное открытие ООО «Орел» (ГК «Сыробогатов») комплекса по переработке молока до 500 т в сутки. Напомним, ГК работает на месте бывшего завода «Данон», который из-за нехватки молочного сырья «переехал» в соседнюю Липецкую область.

В связи с этим замечательным событием глава региона Андрей Клычков обнадежил орловчан и инвесторов: в Орловском регионе намечается подъем молочного животноводства. Его советник Сергей Лежнев в своём Телеграм-канале пообещал: «В производстве будет использоваться молоко орловских фермерских хозяйств. А это автоматически приведёт к росту численности животноводства — коров.» Популярный сайт «Орлец» назвал это высказывание «моментальной классикой» и задался справедливым вопросом: «Господи, за что нам такие страдания?».

«Всё это сделалось не само по себе. Это серьезная и планомерная работа губернатора Клычкова по согласованию, налаживанию, планированию и ещё много-чему, что незаметно, если не наблюдать самого процесса», — уточнил советник и добавил: «Иногда хочется взять и спросить у критиков: что опять не так?».

О «росте численности животноводства — коров»

Объясним, что не так. Дело в том, что цифры, озвученные Клычковым в связи с открытием крупного молзавода и предполагаемым «ростом численности животноводства — коров», к развитию молочной отрасли в Орловском регионе не имеют никакого отношения.

Наметившийся рост поголовья крупного рогатого скота в Орловской области связан с увеличением поголовья скота мясных пород, преимущественно абердин-ангусской. Эта порода хороша для производства так называемого «мраморного» мяса, но не молока. В среднем за год от коровы абердин-ангусской породы можно получить всего 1700 литров молока. Естественно, что при такой продуктивности доение коров считается не эффективным, после отёла телята ангусов находятся на естественном вспаивании.

Пока орловские чиновники выдают мясных коров за «молочных», Минсельхоз представляет наибольшую динамику роста численности специализированного мясного скота. В 2018 году она отмечена в Брянской (+33,7 тыс. голов), Орловской (+31,8 тыс. голов), Тульской (+19,1 тыс. голов), Калужской (+15,5 тыс. голов), Смоленской (+12,7 тыс. голов) и Калининградской (+11,8 тыс. голов) областях. География регионов, где отмечается рост поголовья мясного скота, позволяет предположить, что наибольший вклад в прирост этого показателя внёс некий крупный агрохолдинг — получатель господдержки по данному направлению.

По данным Росстата, производство молока в Орловской области в хозяйствах всех категорий на протяжении ряда лет имеет тенденцию к снижению. За три года правления экс-губернатора Потомского и его зама по АПК Дмитрия Бутусова (с 2015 г. по 2017 г.) производство молока снизилось в на 19,2 тыс. тонн (с 191,6 тыс. тонн до 172,4 тыс. тонн) или на 10 процентов.

При губернаторе Клычкове ситуация в молочной отрасли региона ухудшилась. По итогам 2018 года Орловская область оказалась одним из десяти субъектов РФ и единственным в Черноземье, не выполнившим плановые показатели по производству молока перед Минсельхозом РФ. При заявленных на 2018 год 126 тыс. тонн молока фактический надой в Орловской области составил 122,45 тыс. тонн (без учета личных хозяйств).

По данным департамента сельского хозяйства, озвученным его руководителем Сергеем Борзенковым на аппаратном совещании в апреле 2019 года, на тот момент молочным скотоводством в области занимались 57 сельхозорганизаций и 47 крестьянских (фермерских) хозяйств (с поголовьем 10 и более голов) и личные подсобные хозяйства.

На 1 апреля этого года в хозяйствах всех категорий имелось всего

32 тыс. молочных коров, из них в сельхозорганизациях – 19,8 тыс. коров, в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) – 8,4 тыс. коров, у фермеров – 3,8 тыс. коров.

В 2018 году все категории хозяйств региона произвели 162,6 тыс. тонн молока, что на 4,3 % меньше, чем в 2017 году. Разделив эту цифру на количество календарных дней в году, получаем суточный показатель производства молока – 445,5 тонны. Очевидно, что даже всего объема производства молока недостаточно, чтобы загрузить мощности (до 500 тонн в сутки) одного, вновь открывшегося молочного завода ООО «Орел» ГК «Сыробогатов», созданного в рамках совместного инвестиционного проекта ГК, банка ВТБ (MOEX: VTBR) и регионального правительства.

Разве не по причине нехватки высококачественного молока в Орловском регионе «Данон» ушел в Липецкую область? И если этой компании молока было недостаточно, то почему ГК «Сыробогатов» всё устраивает?

И еще: если все производимые объемы молока в области перенаправить на завод ГК «Сыробогатов», на каком сырье будут работать Урицкий молокозавод, Болховский сыродельный завод, Кромской маслозавод, Глазуновский маслозавод, Ливенский маслозавод, Верховский молочно-консервный комбинат, ООО «Добрая вода», ООО «Маслово»? Разве не чиновники утверждали, что мощности этих заводов загружены не более, чем на 60%?

«Всё это сделалось не само по себе»

Региональные чиновники тщательно скрывают информацию о качестве производимого в области молока и не предпринимают мер по увеличению такого показателя, как товарность. В том числе по этой причине объёмы «зачетного молока», характеризующие технологию содержания и доения, уровень зоотехнической и селекционной работы, качество кормов и сбалансированность рационов, в Орловской области существенно ниже, чем в среднем в ЦФО и по стране.

Не секрет, что добиваться высокого качества молока в Орловской области до сих пор удается далеко не многим хозяйствам. Одно из них – ЗАО «Славянское» Верховского района – давний партнер и надежный поставщик высококачественного молока на «Данон», который ушел в Липецкую область. В среднем, сельхозорганизациями области в 2018 году было реализовано 94,3 % объема произведенного молока (в среднем с/х организациями ЦФО — 96,7 %).

Так стоит ли говорить о способности Бутусова и Борзенкова наладить в области производство высококачественного сыропригодного молока?

Немного о вкладе каждого из них в молочное животноводство. Бутусов известен в числе прочего тем, что собирался построить во Мценском районе ферму на 2,4 тыс. скотомест силами фирмы с новозеландскими корнями ООО «ТерраНоваЦентр». Она должна была функционировать еще в 2018 году. Как известно, новая молочная ферма в этом районе так и не появилась. Зато неплохой профит «инвесторам» дают плодородные земли в д. Сычи, приобретенные не без помощи административного ресурса и, фактически, сданные в субаренду другой компании.

Также следует вспомнить об «успехах» молочного животноводства, которые были озвучены сельхозпроизводителями в ходе незапланированного совещания на полях Шатиловской СХОС с участием замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова в 2017 году. Аграрии, не стесняясь в выражениях, рассказали Хатуову о деградации отрасли из-за нехватки кадров, проблем с кредитованием, из-за отсутствия элементарного информационного сопровождения со стороны «аграрного блока» администрации области.

Об успехах Сергея Борзёнкова на поприще «развития» молочного животноводства можно узнать из Дела № А48-3352/2017 Арбитражного суда Орловской области. Зоотехник по образованию, депутат Орловского областного совета Борзенков покинул должность гендиректора ООО «Дубовицкое», написав заявление «по собственному желанию» в январе 2017 года. А в период с 01.03.2017 по 29.03.2017 года ТУ Россельхознадзора была проведена плановая выездная проверка в отношении ООО «Дубовицкое» на предмет соблюдения обязательных требований, проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде.

По результатам этой проверки было выявлено множество нарушений. В частности, установлено, что в ООО «Дубовицкое» процедуры, основанные на принципах ХАССП, при осуществлении процессов производства пищевой продукции разработаны не были. С 10 июня 2016 года по 6 марта 2017 года предприятие поставляло на переработку сырьё без проведения контроля показателей безопасности сырого молока, а именно: уровня содержания потенциально опасных веществ, уровня содержания микроорганизмов и соматических клеток, что подтверждалось наличием только двух протоколов испытаний.

Сено из многолетних трав — 509 тонн, сено из однолетних трав — 400 тонн, силос из однолетних трав в количестве 700 тонн, заготовленных летом-осенью 2016 года, ООО «Дубовицкое» лабораторно не исследовало. Документы, подтверждающие безопасность кормов для здоровья животных и окружающей среды, отсутствовали.

Также, согласно результатам исследования по экспертизе №937 от 22.02.2017, зерносмесь, используемая в данном хозяйстве на корм животным, имела плеснево-затхлый запах и была заражена амбарным долгоносиком. Согласно результатам исследования по экспертизе № 807 от 30.01.2017, силос, которым кормили животных, также был недоброкачественный. Этим силосом кормили и лактирующих коров, что категорически запрещено. Из материалов дела следует, что ООО «Дубовицкое» не обеспечило безопасность кормов для здоровья животных и окружающей среды с осени 2016 года по 9 марта 2017 года. Помещение молочной фермы «Покровское» на момент проверки находилось в неудовлетворительном состоянии: полы были почти разрушены, с выбоинами и с трещинами, потолок подшит неокрашенными досками, стена — из побеленных кирпичей. Всё это не позволяло качественно проводить дезинфекцию помещения.

Также получено экспертное заключение № 26-17 от 04.04.2017 года ФГБУ «ОРЦ Россельхознадзора», согласно которому антитела к лептоспирозу (опасному бактериальному заболеванию) обнаружены в 100% проб крови крупного рогатого скота, доставленных на исследования, что свидетельствовало о неблагополучии ООО «Дубовицкое» по лептоспирозу животных. Таким образом, «Дубовицкое» не обеспечило безопасность продукции животного происхождения. Молоко от больных животных поступало в ООО «Нелли» Покровского района Орловской области, что подтверждается товарно-транспортными накладными от 06.03.2017, от 08.03.2017.

Понятно, что к такому успеху сельхозпредприятие пришло не за один год. И уже не удивительно, что «Дубовицкое» под руководством дипломированного зоотехника Сергея Борзенкова одним из последних в области перешло к доению коров в молокопровод.

Удивительно другое: почему Козлов, Потомский, Музалевский (с чьей лёгкой руки руководителем департамента сельского хозяйства и стал Борзенков), Бутусов, очень любившие посещать «Дубовицкое», предпочитали не обращать внимание на то, что хозяйство является аутсайдером в молочном животноводстве, позиционируя его исключительно как элитно-семеноводческое.

Сейчас чиновники предпочитают не замечать того, что весь Орловский регион — в аутсайдерах по производству молока.

Это коротко о том, что не так.

Наталья Зарубина

Справочно:

С 1 ноября 2019 года в стране будет запущен заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). В июле в систему контроля «Меркурий» включили сыры, масло, творог, этой осенью она пополнится молоком, кисломолочными продуктами и мороженым. Система позволит отследить путь товаров от фермы до полок магазина. Полагаем, что данная мера окажется полезной не только для рядовых потребителей, покупающих молочную продукцию в магазинах, на ярмарках выходного дня, но и для детских садов, школ, больниц, домов-интернатов. ЭВС будет способствовать повышению качества и безопасности продукции, закупаемой для социальных бюджетных учреждений.