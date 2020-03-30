30 марта 2020



Орловские центры занятости переходят на гибкий трудовой график

Минтруд разработал методические рекомендации для организации работы органов службы занятости населения при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В числе рекомендаций Минтруда — минимизация количества личных посещений гражданами центров занятости. Предпочтение отдаётся дистанционному общению при помощи телефонной связи или интернета. Если личного приёма не избежать, то осуществляться он должен в отдельном помещении или в отдельно отгороженном пространстве внутри помещения. Для работников центров занятости организуется режим дежурств.

В каждом центре занятости, а также в управлении труда и занятости департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области работают телефоны горячей линии.

Телефон горячей линии управления: 55-24-84.

Все необходимые номера телефонов размещены на интерактивном портале управления по адресу: http://job.orl.ru в разделе «Труд и занятость/Центры занятости». На портале можно ознакомиться с перечнем услуг службы занятости, нормативными правовыми актами в сфере занятости, информирует пресс-служба губернатора.

 

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Опубликовано 30 Мар 2020 в 13:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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