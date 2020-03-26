26 марта 2020



Орловские участковые контролируют режим самоизоляции прибывших из-за рубежа

Орловские полицейские оказывают содействие подразделениям Роспотребнадзора и органам здравоохранения в проведении мероприятий по контролю за пребыванием (проживанием) на территории региона граждан, прибывающих их стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением COVID-19.

УМВД по Орловской области напоминает гражданам об ответственности, предусмотренной статьями 19.4 и 19.5 КоАП РФ, а также по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» лицам, прибывшим на территорию РФ предписано:

— незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию, организованную в субъекте Российской Федерации;

— в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации;

— выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

УМВД информирует: лицам, прибывшим на территорию Орловской области из-за границы, необходимо незамедлительно сообщать о своём возвращении в региональный департамент здравоохранения по номеру: 8(4862)44-23-05 (телефон многоканальный) и 8(4862)43-53-25. Получить консультацию, передать информация можно по телефону отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области по номеру: 8(4862)42-91-82 (в рабочее время с 9.00 до 18.00).

В случае установления факта нарушения предписания государственного органа, обладающего властными полномочиями, наступает административная ответственность по статьям 19.4 и 19.5 КоАП Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, напоминает УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 26 Мар 2020 в 11:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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