12 апреля 2022



Орловские ученые хотят защитить АЭС с помощью искусственного интеллекта

Орловские ученые работают над системой мониторинга на основе искусственного интеллекта, способной предотвратить аварии на АЭС. Работ идет совместно с индустриальными партнерами. Цифровая система мониторинга, диагностирования и прогнозирования состояния технического оборудования должна работать с минимальным влиянием человеческого фактора – за счет технологии искусственного интеллекта. И что очень важно — на базе отечественных аппаратных и программных средств.

Объектами интеллектуального мониторинга может быть любое энергогенерирующее оборудование. В частности, инновация позволит обеспечить безаварийную работу АЭС. Проект выполняется в рамках Постановления Правительства РФ № 218. Его результатом станет высокотехнологичное производство российских программно-аппаратных комплексов предиктивной диагностики технического оборудования с применением технологии искусственного интеллекта на базе ЗАО «ЭЛСИЭЛ».

Ученые ОГУ имени И. С. Тургенева усовершенствуют программное обеспечение, а также будут осуществлять сервис и научное сопровождение при эксплуатации таких новых и инновационных программно-аппаратных комплексов. Идея проекта состоит в том, чтобы научиться предсказывать состояние и остаточный ресурс оборудования до возникновения аварийной ситуации. Такой подход предиктивной эксплуатации сложного технического оборудования позволит уменьшить количество отказов и аварийных ситуаций, — рассказали в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 12 Апр 2022 в 19:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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