Орловские ученые разрабатывают спектральную лампу, которая поможет увидеть проблемные участки ткани

Исследование научно-технологического центра биомедицинской фотоники Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева поможет решить ряд значимых задач в хирургии, косметологии, упростит работу ожоговых центров. Как рассказали в пресс-службе облправительства, изобретение помогает выявить недоступные глазу проблемные участки хирургического поля. Дефекты становятся заметны при определенной комбинации цветов спектральной лампы.

Младший научный сотрудник НТЦ биомедицинской фотоники ОГУ им. И.С. Тургенева Игорь Козлов пояснил: «Поиск ишемии — частый вопрос у хирургов, или в жировой ткани может быть скрыт сосуд, а они его не видят. Есть комбинация цветов, которые будут хорошо контрастировать». В перспективе молодые орловские ученые создадут библиотеку освещения для нового оборудования. Это значительно ускорит медицинскую диагностику.