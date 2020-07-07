7 июля 2020



Орловские ученые теперь могут быстро определить устойчивость земляники к весенним заморозкам

Важным свойством адаптации сортов является устойчивость их генеративных органов к отрицательной температуре в период цветения. Полевой метод оценки затягивает селекционный процесс и отбор устойчивых сортов на долгие годы, так как приходится ждать весну с весенними заморозками в период цветения земляники садовой. Для ускорения оценки устойчивости генеративных органов садовых культур используют метод искусственного промораживания.

Сотрудниками орловского ВНИИ СПК разработан способ ускоренной оценки устойчивости генеративных органов земляники садовой к весенним заморозкам. На основании чего получен патент на изобретение № 2720931.

Разработанный способ оценки устойчивости растений к весенним заморозкам, заключающийся в искусственном промораживании генеративных органов растений в лабораторных условиях, отличается тем, что оценке подвергаются целые кусты земляники садовой с закрытой корневой системой. Промораживание проводится в климатической камере при заданной температуре, после чего опытный материал выдерживают в лабораторных условиях до проявления повреждений и по потемнению тканей пестиков и тычинок проводят оценку подмерзания генеративных органов. Заявляемое изобретение позволяет в первый и последующие годы определить устойчивость к весенним заморозкам растений земляники садовой, тем самым способствует быстрому отбору перспективных сортов для производства и селекции.

Разработанный способ ускоренной оценки устойчивости к весенним заморозкам является качественным и надежным, обеспечивает получение достоверных результатов в сжатые сроки.

 

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Опубликовано 07 Июл 2020 в 13:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 45

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