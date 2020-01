Орловские ученые ВНИИСПК готовятся к глобальному потеплению

Ученые орловского вуза ведут исследования, связанные с глобальным изменением климата. В частности, сотрудниками отдела селекции и сортоизучения ягодных культур ВНИИСПК в рамках международного договора о научном сотрудничестве с университетом Загреба представили результаты исследования особенностей адаптации видов смородины красной к засухе и повышенным температурам. Исследователи использовали физиологические методы. Результаты научных исследований опубликованы 15.01.2020 г. в качестве отдельной главы в книге Drought- Detection and Solutions. Edited by Dr. Gabrijel Ondrasek (University of Zagreb) ISBN: 978-1-78984-781-9.

Как уточнили в пресс-службе института, в книге рассматриваются вопросы изменения климата, механизмы адаптации растений к засухе и повышенным температурам с использованием физиологических, транскриптомных, протеомных методов исследований, а также некоторые новые подходы в борьбе с засухой.