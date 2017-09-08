Орловские УК накопили многомиллионные долгами за электроэнергию

По данным на 1 января 2018 года дебиторская задолженность управляющих компаний и ТСЖ Орловской области перед ООО «Орловский энергосбыт» составляет 125 млн рублей. Из них просроченная – 78,2 млн рублей. При этом многие управляющие компании начали накапливать долги за электроэнергию, потребленную на содержание общего имущества многоквартирных домов, — пояснили в пресс-службе энергокомпании.

В 2017 году плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН) была переведена из категории коммунальных услуг в категорию жилищных. Согласно Жилищному кодексу, исполнителем жилищной услуги является управляющая организация. Для населения это означает, что оплата коммунальных ресурсов, потребленных на общедомовые нужды, осуществляется через УК или ТСЖ.

Этим и воспользовались недобросовестные управляющие компании. Например, общий долг ООО «Домоуправление №11» перед «Орловским энергосбытом» составляет 7,3 млн рублей. Из них 3,9 млн рублей приходятся на договор энергоснабжения в целях содержания общего имущества многоквартирных домов. Прирост задолженности по этой строке только за декабрь 2017 года составил 490 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация сложилась и у других управляющих компаний. Долг МУП «ЖРЭП» (Заказчик) только за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды обслуживаемых МКД, превышает 3,5 млн рублей. За декабрь 2017 года он вырос на 846 тысяч рублей. Долг ООО «УК ЖЭУ-29» за электроэнергию на общедомовые нужды составляет 2,2 млн рублей. Он сформировался за последние десять месяцев и в декабре 2017 увеличился на 285 тысяч рублей.

— В случае, если граждане нашли свою управляющую компанию в списке злостных неплательщиков за электроэнергию, рекомендуем им обратиться в Жилищную инспекцию с просьбой проверить деятельность УК. В том числе и в части своевременного перечисления денежных средств в адрес РСО, собранных управляющими компаниями с населения за потребленные ресурсы. Согласно постановления правительства № 253 средства, полученные от граждан за электроэнергию, должны переводиться на счёт поставщика ресурса уже на следующий рабочий день, — рассказал директор по реалиации электроэнергии и мощности ООО «Орловский энергосбыт» Александр Москвитин.

Полный список должников (и УК, и ТСЖ) опубликован на сайте «Орловского энергосбыта».