Орловские УК обсчитывали жителей и теперь заплатят по 100 000 за каждое нарушение

Управляющие организации в Орле рассчитывают размер платы за коммунальные ресурсы не по техническому паспорту на многоквартирный дом, а по своему усмотрению. Как сообщили в пресс-службе орловской жилинспекции, в ходе проверок в отношения целого ряда управляющих организаций города Орла был выявлен факт выставления квитанций с неправильным расчетом размера платы за холодную, горячую воду и электрическую энергию. Начисления производились не по данным технического паспорта на МКД.

В связи с этим, управляющим организациям были выданы предписания с требованиями о перерасчете размера платы за общие коммунальные ресурсы, в соответствии с данными, отраженными в техническом паспорте МКД. Однако, в ходе проверки исполнения предписаний выяснилось, что требования жилинспекции большинством УК выполнены не были. В отношении нарушителей были составлены протоколы. Мировыми судьями рассмотрено пять дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения, управляющим организациям за неисполненные предписания назначены штрафы в размере 100 000 рублей по каждому делу.

 

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Опубликовано 19 Сен 2017 в 12:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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