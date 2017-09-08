Орловские УК обсчитывали жителей и теперь заплатят по 100 000 за каждое нарушение

Управляющие организации в Орле рассчитывают размер платы за коммунальные ресурсы не по техническому паспорту на многоквартирный дом, а по своему усмотрению. Как сообщили в пресс-службе орловской жилинспекции, в ходе проверок в отношения целого ряда управляющих организаций города Орла был выявлен факт выставления квитанций с неправильным расчетом размера платы за холодную, горячую воду и электрическую энергию. Начисления производились не по данным технического паспорта на МКД.

В связи с этим, управляющим организациям были выданы предписания с требованиями о перерасчете размера платы за общие коммунальные ресурсы, в соответствии с данными, отраженными в техническом паспорте МКД. Однако, в ходе проверки исполнения предписаний выяснилось, что требования жилинспекции большинством УК выполнены не были. В отношении нарушителей были составлены протоколы. Мировыми судьями рассмотрено пять дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения, управляющим организациям за неисполненные предписания назначены штрафы в размере 100 000 рублей по каждому делу.