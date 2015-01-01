Орловские УК обязаны познакомить собственников с годовым отчетом

В соответствии с Жилищным кодексом РФ управляющая организация должна ежегодно в 1 квартале представлять жителям многоэтажек свой отчет по выполнению пунктов договоров управления за минувший год. Форма, сроки и порядок представления отчета могут быть согласованы только в договоре управления. В нем же можно определить ответственность за их нарушение в виде финансовых санкций.

По сообщению пресс-службы орловской жилинспекции, отчет представляет собой письменное изложение проделанной работы управляющей организацией за весь минувший год. Сюда входит информация о полученных и потраченных денежных средствах, уточняется на какие конкретно нужды, также говорится о проведенных работах, о долге, если таковой имеется, о планах на следующий год, о сделанных, несделанных или перевыполненных нормах.

Отчетность должна быть доведена до собственников, но форму ее подачи выбирает уже управляющая организация. Главное условие – информация должна быть понятной и доступной. Так, отчет может быть распечатан на бумажных носителях и размещен на специальных стендах в каждом подъезде многоквартирного дома. Разрешено предоставление отчетности в средствах массовой информации — местных печатных изданиях. Также разрешается размещение информации на сайте организации.

Кроме того, с февраля 2016 года, в соответствии с приказом Минстроя России № 761, управляющие организации должны ежемесячно подписывать у председателей советов многоэтажек акты выполненных работ по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества по утвержденной форме.

В Жилинспекции подчеркнули, что отсутствие надлежащим образом оформленных актов является нарушением лицензионных требований. За это УК могут оштрафовать либо вообще дисквалифицировать. Так что жителям стоит пожестче требовать от своих управляющий компаний акты выполненных работ.