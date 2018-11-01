1 ноября 2018



Орловские УК рискуют остаться без лицензий из-за долгов за электроэнергию

По информации пресс-службы Орловского энергосбыта, по данным на 1 октября 2019 года дебиторская задолженность управляющих компаний региона перед ООО «Орловский энергосбыт» составляет 110 млн рублей, из них 69,4 млн рублей – просроченная.

Согласно изменениям в законодательстве, долги перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) теперь могут стать поводом для лишения управляющих компаний лицензий.

Постановлением Правительства РФ от 13.09.2018 N1090 определен перечень нарушений лицензионных требований, повторное совершение которых является основанием для прекращения деятельности управляющих организаций. Согласно документу, к грубым нарушениям теперь относится задолженность перед РСО в размере двухмесячного потребления.

В Орловской области ряд управляющих организаций регулярно нарушает условия договоров с Орловским энергосбытом и требования законодательства по оплате электроэнергии. Так, наиболее крупными должниками за электроэнергию являются МУП «ЖРЭП» (Заказчик), ОАО «Орелжилэксплуатация», ООО «Домоуправление №11». Период формирования задолженности у них превышает год. В общей сложности эти организации обслуживают более 300 многоквартирных домов. Все эти МКД могут остаться без управления из-за несвоевременных платежей своих УК за ресурсы.

Чтобы жители могли проконтролировать управляющие компании, Орловский энергосбыт составил список наиболее крупных должников за электроэнергию, а также подготовил информацию о добросовестно оплачивающих счета УК.

 

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Опубликовано 01 Ноя 2018 в 12:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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