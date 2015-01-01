Орловские управляющие компании наращивают долги за электроэнергию

Дебиторская задолженность управляющих компаний и ТСЖ перед энергетиками к 1 января 2017 года достигла 151 млн рублей, из них просроченная – более 76 млн рублей. Это средства, которые не поступили за поставленную электроэнергию в многоквартирные дома — сообщили в пресс-службе «Орловского энергосбыта».

Для взыскания задолженности есть различные законные способы: направление претензии по оплате, подача исков в судебные органы, обращение в государственные надзорные органы, ограничение энергоснабжения офиса управляющей компании, и, как самая крайняя мера – отключение электроэнергии.

Когда руководители управляющих компаний продолжают игнорировать претензии и предписания жилищной инспекции, энергетики вынуждены обращаться в суд. Так, в 2016 году иски были поданы в отношении 133 управляющих компаний. Энергокомпания таким образом намеревалась взыскать более 52 млн рублей. По 48 искам решения уже вынесены, 40 УК полностью либо частично погасили имеющиеся долги.

Что характерно — некоторые руководители управляющих компаний умышленно не перечисляют деньги, собранные с жителей. В 2016 году возбуждено 4 уголовных дела в отношении руководителей трех УК: ООО «Техническое обслуживание жилья», ООО «Жилсервис «Стрелецкое» и ООО «Водсервис». В настоящий момент правоохранительными органами проводится проверка в отношении еще нескольких руководителей УК, поэтому заведённые уголовные дела, скорее всего, будут не последними.