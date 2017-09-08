Орловские управляющие компании оштрафовали на 6,2 млн рублей

В 2017 году управлением областной государственной жилищной инспекции было обследовано 12 млн кв. м. жилых домов. Проверки проводились по заявлениям самих собственников жилья. Всего было выявлено более 3 тысяч нарушений. Около 2,9 тыс. из них касались неисполнения правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 29 — правил пользования жилыми помещениями, более 130 — норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами. В итоге было подготовлено 3 810 исполнительных документов. За нарушение предписанных сроков выполнения работ предъявлены штрафные санкции на общую сумму 6,2 млн рублей. В частности, предприятия, осуществляющие обслуживание жилищного фонда, должны уплатить 6 млн рублей, собственники жилья — 22 тысячи рублей. На сегодняшний день общая сумма перечисленных в муниципальный бюджет административных штрафов составляет 4,5 млн рублей, — рассказал на пресс-конференции начальник жилищной инспекции Анатолий Гаращенко.

Что касается работы фонда капитального ремонта, Анатолий Гаращенко отметил, что на объектах капремонта выявлено 75 нарушений нормативно-технических требований и качества работ. В адрес регионального фонда направлено 42 предписания с требованием устранения нарушений. За неисполнение предписаний жилинспекцией составлено 2 протокола об административном правонарушении. На их основании на фонд по решению мирового суда наложено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Кроме того, сбыли проведены 664 проверки соблюдения обязательных требований к определению платы за жилищно-коммунальные услуги. Управляющим организациям выдано 398 предписаний о перерасчетах платы за ЖКУ. Подробнее с этими и другими итогами работы жилинспекции мы познакомим читателей в одном из ближайших номеров нашей газеты.