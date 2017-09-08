Орловские управляющие компании задолжали энергетикам 154,9 млн рублей

По данным на 1 сентября 2017 года дебиторская задолженность управляющих компаний и ТСЖ перед ООО «Орловский энергосбыт» составляет 154,9 млн рублей. Из них просроченная задолженность – 84,4 млн рублей. «Орловский энергосбыт» был вынужден принять серьезные меры в отношении управляющих компаний-должников. Сбытовая компания расторгла договор с МУП «ЖРЭП (заказчик)» и перешла на прямые расчёты с жителями многоквартирных домов, которые обслуживает эта УК. Теперь граждане напрямую перечисляют плату за индивидуально потребленную электроэнергию. Это позволит стабилизировать задолженность МУП «ЖРЭП (заказчик)» в 16,7 млн рублей, — заверили в пресс-службе энергокомпании.

К крайним действиям относится и уведомление в адрес ООО «УК Советского района» о необходимости самоограничения потребления электроэнергии. Эта мера означает, что управляющая компания должна была ограничить энергоснабжение всех потребителей-должников до момента полного погашения задолженности. После уведомления «УК Советского района» выплатила Орловскому энергосбыту 5,67 млн рублей.

— Зачастую жители исправно платят за свет, воду, газ и понятия не имеют, что их управляющие компании не выполняют своих функций посредника и не перечисляют деньги ресурсоснабжающим организациям, — прокомментировал ситуацию директор по реализации электроэнергии и мощности ООО «Орловский энергосбыт» Александр Москвитин.

Чтобы жители могли проконтролировать свои управляющие компании, энергетики составили список наиболее крупных должников за электроэнергию, а также подготовили информацию о добросовестно оплачивающих счета УК.

 

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Опубликовано 06 Окт 2017 в 15:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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