Орловские управляющие компании задолжали энергетикам 154,9 млн рублей

По данным на 1 сентября 2017 года дебиторская задолженность управляющих компаний и ТСЖ перед ООО «Орловский энергосбыт» составляет 154,9 млн рублей. Из них просроченная задолженность – 84,4 млн рублей. «Орловский энергосбыт» был вынужден принять серьезные меры в отношении управляющих компаний-должников. Сбытовая компания расторгла договор с МУП «ЖРЭП (заказчик)» и перешла на прямые расчёты с жителями многоквартирных домов, которые обслуживает эта УК. Теперь граждане напрямую перечисляют плату за индивидуально потребленную электроэнергию. Это позволит стабилизировать задолженность МУП «ЖРЭП (заказчик)» в 16,7 млн рублей, — заверили в пресс-службе энергокомпании.

К крайним действиям относится и уведомление в адрес ООО «УК Советского района» о необходимости самоограничения потребления электроэнергии. Эта мера означает, что управляющая компания должна была ограничить энергоснабжение всех потребителей-должников до момента полного погашения задолженности. После уведомления «УК Советского района» выплатила Орловскому энергосбыту 5,67 млн рублей.

— Зачастую жители исправно платят за свет, воду, газ и понятия не имеют, что их управляющие компании не выполняют своих функций посредника и не перечисляют деньги ресурсоснабжающим организациям, — прокомментировал ситуацию директор по реализации электроэнергии и мощности ООО «Орловский энергосбыт» Александр Москвитин.

Чтобы жители могли проконтролировать свои управляющие компании, энергетики составили список наиболее крупных должников за электроэнергию, а также подготовили информацию о добросовестно оплачивающих счета УК.