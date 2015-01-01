Орловские спасатели обезвредили еще 43 мины и снаряда

В теплое время года в связи с проведением работ на земле увеличивается число найденных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Минувшим днем сотрудники группы специальных (взрывных) работ Орловской областной поисково-спасательной службы обезвредили 43 взрывоопасных предмета.

Практически ежедневно спасатели-взрывники выезжают на обезвреживание опасных находок. 7 мая они работали в Свердловском районе. Около деревни Константиновки была изъята и обезврежена одна гаранта Ф-1. Остальные взрывоопасные предметы были изъяты, а затем уничтожены около деревни Никитовки: два артиллерийских снаряда калибра 122 мм, три снаряда калибра 76 мм, двенадцать минометных мин калибра 82 мм, пять минометных мин калибра 50 мм, пять гранат Ф-1, две гранаты РПГ-40, двенадцать гранат РГД-33, одна противотанковая мина.

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей. Она заключается в том, что подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам. Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительную вибрацию боеприпаса, не говоря о том, что наносить удары очень опасно, — напомнили в пресс-службе МЧС.

 

В Орле в Малом Силикатном пруду утонул мужчина
Два школьника из Орла представляют регион на Всероссийском форуме “Будущие интеллектуальные лидеры Р...
В Орле начались «собачьи свадьбы» - агрессивные животные нападают на людей
Опубликовано 08 мая 2018 в 12:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"