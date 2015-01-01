Орловские спасатели обезвредили еще 43 мины и снаряда

В теплое время года в связи с проведением работ на земле увеличивается число найденных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Минувшим днем сотрудники группы специальных (взрывных) работ Орловской областной поисково-спасательной службы обезвредили 43 взрывоопасных предмета.

Практически ежедневно спасатели-взрывники выезжают на обезвреживание опасных находок. 7 мая они работали в Свердловском районе. Около деревни Константиновки была изъята и обезврежена одна гаранта Ф-1. Остальные взрывоопасные предметы были изъяты, а затем уничтожены около деревни Никитовки: два артиллерийских снаряда калибра 122 мм, три снаряда калибра 76 мм, двенадцать минометных мин калибра 82 мм, пять минометных мин калибра 50 мм, пять гранат Ф-1, две гранаты РПГ-40, двенадцать гранат РГД-33, одна противотанковая мина.

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей. Она заключается в том, что подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам. Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительную вибрацию боеприпаса, не говоря о том, что наносить удары очень опасно, — напомнили в пресс-службе МЧС.