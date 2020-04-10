Орловские власти пообещали закончить учебный год по графику

Сегодня появились сообщения, что федеральные власти разрешили регионам самим решать – как будет завершатся учебный год. В областях, где ситуация с коронавирусом особо напряженная – разрешено закончить учебу досрочно. Однако, в Орловской области образовательная программа будет полностью реализована до конца учебного года. Об этом сегодня сообщила руководитель регионального департамента образования Татьяна Крымова.

«Образовательная программа в условиях дистанционного обучения будет выполнена, все материалы, которые предполагается изучить по всем предметам должны быть освоены, все учащиеся должны быть переведены в следующий класс», − отметила Татьяна Крымова.

Годовую оценку дети будут получать по итогам первых трех четвертей и результатам всероссийских проверочных работ, которые запланированы на май. В случае спорных оценок, вопрос будет решаться в пользу учащегося. В период дистанционного обучения учителям рекомендовано не проводить контрольные и проверочные работы, с этой целью изменен календарный учебный график. Сейчас идет изучение нового и повторение пройденного материала.

Татьяна Крымова также отметила, что проведение майских ВПР будет зависеть от эпидемиологической обстановки на территории Орловской области и страны в целом. В случае продления дистанционного обучения, ВПР могут проводится дистанционно. График проведения ВПР определяет образовательное учреждение. Планируемые сроки проведения всероссийских проверочных работ − с 18 по 22 мая, не более одной контрольной работы в день.

Первые классы завершат учебный год 22 мая, 2-8 классы − 29 мая. До 29 мая все ВПР должны быть проведены. В этом году в рамках ОГЭ 9-классники будут сдавать только обязательные предметы: это русский язык и математика. Первый экзамен пройдет 9 июня, второй − запланирован на 16 июня. Предметы по выбору в рамках ОГЭ выпускники 9-х классов в этом году сдавать не будут.

Для выпускников 11-х классов единый государственный экзамен пройдет как и раньше. Расписание сейчас разрабатывается. Первый экзамен планируется провести 8 июня.

Кроме того, для 9-11 классов с целью дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации планируется продление учебного года до 5 июня. Эта мера будет введена по индивидуальному учебному графику в каждом образовательном учреждении, особое внимание уделено именно тем предметам, по которым ребята будут сдавать ЕГЭ.

Во второй половине июля начнется приемная кампания в вузах.