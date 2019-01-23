23 января 2019



Орловские власти попросили улучшить работу электронных табло на остановках

Представители Общероссийского народного фронта обратились в администрацию Орла с предложением улучшить работу электронного расписания на остановках общественного транспорта.

«К нам поступает много обращений о работе общественного транспорта в Орле. Один из вопросов – функционирование электронного расписания. Граждане выражают беспокойство по поводу того, что расписание работает с перебоями, особенно в вечернее время», – обратил внимание член регионального штаба ОНФ в Орловской области Юрий Власов.

Активисты Народного фронта провели мониторинг и пришли к выводу, что электронные расписания работают с нарушениями. Бывают случаи, когда данные не совпадают с реальным ожиданием транспорта. Помимо этого, ближе к 21 часу электронные табло вообще перестают работать, хотя общественный транспорт находится на маршрутах. Также общественники в ходе проведенного мониторинга обратили внимание на места крепления электронных табло. Не на всех остановках расписание расположено в удобном для граждан месте. Например, на остановке «Дворянское гнездо» расписание закрепили на фонарном столбе, напротив которого располагается дерево. В итоге половина монитора оказалась закрытой.

 

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Опубликовано 23 Янв 2019 в 17:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 40

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