Орловские власти попросили улучшить работу электронных табло на остановках

Представители Общероссийского народного фронта обратились в администрацию Орла с предложением улучшить работу электронного расписания на остановках общественного транспорта.

«К нам поступает много обращений о работе общественного транспорта в Орле. Один из вопросов – функционирование электронного расписания. Граждане выражают беспокойство по поводу того, что расписание работает с перебоями, особенно в вечернее время», – обратил внимание член регионального штаба ОНФ в Орловской области Юрий Власов.

Активисты Народного фронта провели мониторинг и пришли к выводу, что электронные расписания работают с нарушениями. Бывают случаи, когда данные не совпадают с реальным ожиданием транспорта. Помимо этого, ближе к 21 часу электронные табло вообще перестают работать, хотя общественный транспорт находится на маршрутах. Также общественники в ходе проведенного мониторинга обратили внимание на места крепления электронных табло. Не на всех остановках расписание расположено в удобном для граждан месте. Например, на остановке «Дворянское гнездо» расписание закрепили на фонарном столбе, напротив которого располагается дерево. В итоге половина монитора оказалась закрытой.