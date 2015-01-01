Орловские власти возьмут в кредит 100 млн рублей на погашение дефицита бюджета

Извещение о проведении электронного аукциона на предоставление кредитных ресурсов для погашения муниципальных долговых обязательств и финансирование дефицита бюджета на срок 365 дней размещено на портале Госуслуг.

Согласно документам, кредит берется под 11,5% годовых, а начальная стоимость контракта – 11,5 млн руб. Документы на участие в аукционе принимаются до 6 марта, а сам аукцион состоится 9 марта. Учитывая размеры муниципального долга, скорее всего, этот кредит будет не последним в этом году.

Напомним, впервые Орел «слетел» в долговую яму при мэре Александре Касьянове — тогда деньги привлекались на капремонт Ленинского моста. Именно с тех пор мост в народе стал именоваться историческим именем «Александровский», а чиновники «распробовав» легкие деньги стали год за годом наращивать долги, привлекая банковские кредиты как для выполнения социальных обязательств, так и для погашения процентов по ранее взятым кредитам.

Так, из данных, опубликованных на официальном портале горадминистрации, следует, что в этом году город должен погасить пять кредитов, общей суммой 1 млрд 399 млн рублей. Напомним, весь годовой бюджет областного центра равен 3 млрд 693 млн рублей.

 

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Опубликовано 17 Фев 2017 в 15:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 15

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