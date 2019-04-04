4 апреля 2019



Орловские волонтеры-медики организуют акцию «Будь здоров» (16+)

5 апреля орловские волонтеры-медики проведут акцию «Будь здоров» (16+), приуроченную к Всемирному дню здоровья.

В рамках акции состоится дискуссия о здоровом и сбалансированном питании, флешмоб «Мы за ЗОЖ!».

В качестве спикеров выступят директор Медицинского института ОГУ им. И.С. Тургенева Ирина Снимщикова и зав. областного Центра здоровья Орловской областной клинической больницы Ольга Вишнякова.

Акция состоится в Медицинском институте Орловского государственного университета им И. С. Тургенева (5 этаж, 505 кабинет, зал ученого совета)

Время проведения: с 14.00 до 16.00.

В мероприятии примут участие  студенты вуза.

 

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Опубликовано 04 Апр 2019 в 13:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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