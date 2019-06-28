28 июня 2019



Орловские врачи дают пациентам почувствовать себя «супергероями»

Яркие разноцветные полоски, которые используют в детской областной больнице (НКМЦ) приводят малышей в восторг — с такими «усовершенствованиями» реабилитация превращается в игру, где ребёнок может почувствовать себя супергероем. Тейпы не мешают свободе движений, этим они, кстати, выгодно отличаются от ортеза. А ещё тейпирование можно сочетать с другими методами, например, с ЛФК и кинезотерапией. Что же касается возраста использования, то здесь тоже никаких ограничений нет. С рождения, например, их можно применять для снижения тонуса. При первичном тейпировании специалист внимательно отслеживает каждодневный эффект.

Тейпами можно создать мягкий каркас для движения конечности, расслабляя одни и стимулируя другие мышцы. Тем самым изменяя паттерн движения в руке или ноге. На видео в группе НКМЦ показан конкретный пример использования новой технологии. В конкретном случае у пациента возник неправильный паттерн движения и рекурвация коленного сустава. Задача тейпирования — немного расслабить задние мышцы голени, простимулировать четырехглавую мышцу, создать правильный вынос стопы, постановку на пятку и правильное движение ноги.

 

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Опубликовано 28 Июн 2019 в 15:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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