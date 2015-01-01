Орловские врачи отработают спасение новорожденных на роботе-ребенке

В орловскую детскую больницу приехал симуляционный тренинговый центр из Иваново. Три дня специалисты будут проводить обучение орловских неонатологов и детских реаниматологов прямо на рабочем месте на роботе-ребенке.

— Мы с докторами проработаем ситуации по первичной реанимации новорождённых, респираторной поддержке: искусственной вентиляции лёгких и инфузионной терапии, т.е. отработаем те мероприятия, которые направлены на стабилизацию новорождённого вне зависимости от того, родился ли ребенок в срок или оказался недоношенным, — рассказала врач-неонатолог Наталия Шилова.

Отрабатывать полученные теоретические навыки орловские специалисты будут на интерактивном манекене новорождённого — сообщили в пресс-службе НКМЦ. Симулятор издаёт звуки, способен двигать конечностями, изменять цвет кожных покровов, производит дыхательные движения, имитирует сердечную деятельность. Клинические ситуации, которые в практике встречаются достаточно редко, при помощи манекена можно воспроизводить с любым необходимым количеством повторов в условиях, полностью соответствующих реальности. Благодаря такой реалистичной практике врачи получают знания, которые невозможно приобрести и пополнить на реальных пациентах, как по соображениям этики, так и в связи с угрозой для их жизни.

— Принципы выхаживания новорождённых у врачей одинаковы. Но везде есть свои нюансы: аппаратура, которая используется для выхаживания детей — разная. Наше обучение максимально приближено к реальным условиям, поэтому на манекене мы будем отрабатывать навыки с учётом той аппаратуры, которой оснащены родовые палаты в орловском перинатальном центре, — рассказал врач-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорождённых «Ивановского НИИ материнства и детства имени В.Н. Городкова» Семён Межинский.