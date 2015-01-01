Орловские врачи развивают ультразвуковую диагностику рака

В июне врач ультразвуковой диагностики Николай Хлопяк вернулся с курса обучения ультразвуковой диагностики онкологических образований, который проходил в НМИЦ ДГОИ имени Димы Рогачева в Москве. Сегодня роль ультразвука в диагностике онкологии выросла. Его возможности менее затратны и более информативны, а по точности вплотную приближаются к КТ или МРТ. Среди направлений обучения в центре Димы Рогачева, которое прошёл орловский доктор — новые виды диагностики онкологии мягких тканей, а также возможности контрастирования у детей — самое передовое направление в ультразвуковой диагностике на сегодня, — рассказали в пресс-службе НКМЦ.

В России контраст у детей на УЗИ используют лишь в центре Димы Рогачева в Москве. Специалисты работают с ним в режиме апробации и на ограниченных участках: с контрастом исследуют печень, почки, щитовидную железу и мягкие ткани.

Орловский аппарат, который стоит в отделении ультразвуковой диагностики, позволяет проводить исследования с контрастом. Голова и руки у нас есть, поэтому будем стараться сделать все, чтобы и в нашей клинике появилась возможность проводить такие исследования, — говорит Николай Хлопяк.

 

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Опубликовано 13 Июл 2018 в 16:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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