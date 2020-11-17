17 ноября 2020



Орловские вузы перейдут на дистанционку

Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, — рассказали в пресс-службе облправительства. Поводом стала рекомендация Министерства науки и высшего образования РФ. Это ведомство является учредителем вузов и там порекомендовали при необходимости перевести студентов на дистанционный формат обучения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время такое решение может приниматься на уровне региона в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора и эпидемиологической ситуацией в каждом субъекте РФ. Вузы Орловщины готовы к работе в дистанционном формате. Об этом сами ректоры рассказали на заседании штаба. В результате и решили, что все высшие учебные заведения Орловщины перейдут на дистанционку. Всем иногородним студентам, проживающим в общежитиях, за исключением иностранцев, будет предложено вернуться домой и продолжить там обучение в формате дистанта.

В четверг, на заседании регионального штаба, будет принято решение о работе учреждений среднего профессионального образования.

 

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Опубликовано 17 Ноя 2020 в 12:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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