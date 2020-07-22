Орловские выпускники показывают хорошие результаты при сдаче ЕГЭ

Государственная экзаменационная комиссия Орловской области утвердила результаты первых ЕГЭ, проходивших 3 июля.

По географии все 45 участников получили положительные результаты.

Положительная динамика результатов отмечается по литературе: треть всех участников получила более 80 баллов, 15 выпускников — 100 баллов.

Каждый пятый участник ЕГЭ по информатике и ИКТ набрал более 80 баллов, 4 выпускника получили максимальные баллы, сообщает пресс-служба губернатора.