22 июля 2020



Орловские выпускники показывают хорошие результаты при сдаче ЕГЭ

Государственная экзаменационная комиссия Орловской области утвердила результаты первых ЕГЭ, проходивших 3 июля.

По географии все 45 участников получили положительные результаты.

Положительная динамика результатов отмечается по литературе: треть всех участников получила более 80 баллов, 15 выпускников — 100 баллов.

Каждый пятый участник ЕГЭ по информатике и ИКТ набрал более 80 баллов, 4 выпускника получили максимальные баллы, сообщает пресс-служба губернатора.

 

В Орловской области прекратилось половодье
Орловцы смогут узнать о своих долгах в МФЦ
Мусорная проблема в Орле усугубляется
Опубликовано 22 Июл 2020 в 15:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"