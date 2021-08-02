Орловские зерновые трейдеры похитили у иностранцев 50 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении у иностранных бизнесменов более 50 млн рублей.

Прокурор Северного района г. Орла утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей коммерческой организации. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в декабре 2018 г. и январе 2019 г. директор ООО «ЗерА» и его заместитель заключили с иностранным юридическим лицом контракты на поставку продовольственной пшеницы. При этом злоумышленники не намеревались исполнять взятые на себя обязательства. Получив от покупателя предоплату, сообщники похитили денежные средства, причинив потерпевшей стороне ущерб в размере более 50 млн рублей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Северный районный суд г. Орла, информирует прокуратура области.