Орловские зооуголок и зоовыставка получили необходимые лицензии

Зоопарки Орловской области получили лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных. Как пояснили в Россельхознадзоре, я 1 января 2022 года в России в обязательном порядке должна лицензироваться деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах.

Теперь продолжать работу имеют право только те владельцы зверинцев — будь то юридические лица или индивидуальные предприниматели, — которые получили в Россельхознадзоре лицензию, а значит — создали для животных надлежащие условия, соответствующие лицензионным требованиям, согласно Положению о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1938.

Новые правила в работе зоопарков, цирков и других зверинцев – не новость для их владельцев. Обязательному лицензированию предшествовал двухгодичный переходный период. За это время Россельхознадзором была проделана большая разъяснительная работа с соискателями лицензии, осуществляющими деятельность на подконтрольной территории. В частности, направлялись информационные письма, проводились совещания, публичные обсуждения, на которых подробно рассматривались вопросы, связанные с вступлением в силу новых нормативных документов.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства проводили консультирование хозяйствующих лиц – соискателей, выезжали на обследования зоопарков и цирка. В результате такой работы, на территории Орловской области лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях получили два юридических лица: МБУК «Детский парк» и БУОО «Дирекция особо охраняемых природных территорий», более известная как зоовыставка в «Орловском Полесье».