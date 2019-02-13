13 февраля 2019



Орловские зубры продолжают расселяться

Три зубрицы из национального парка «Орловское Полесье» переехали на постоянное место жительства в Национальный парк «Смоленское Поозерье». Как написал на своей странице в Фейсбуке старший госинспектор «Смоленского поозерья» Сергей Прокопьев, лесных гигантов выпустили 12 февраля в районе деревни Корево. Из орловских лесов прибыло три «девочки»: Олесса (7 лет), Олафа (5 лет), Ольвара (7 лет). Скоро к ним должны присоединится ещё 4 переселенца, которые в ближайшее время прибудут от туда же, — отметил Сергей Прокопьев.

Вновь прибывшие животные несколько недель будут адаптироваться к новому климату и находиться в карантине на территории вольерного комплекса, как того требуют правила. После проведения карантинных мероприятий, животные присоединятся к вольноживущему стаду.

 

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Опубликовано 13 Фев 2019 в 17:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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