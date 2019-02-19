19 февраля 2019



Орловские зубры продолжают расселяться по Смоленской области

Из «Орловского Полесья» в Смоленскую область приехали еще две самочки (5-7 лет) и два самца (2 и 4-5 лет). С помощью коллег из «Орловского Полесья» в этом году стадо Смоленского Поозерья пополнилось еще на семь голов (5 девочек и 2 мальчика), — сообщили в соцсетях сотрудники смоленского нацпарка. Как мы уже сообщали, в 2019-ом в смоленский заповедник прибыло три «девочки»: Олесса (7 лет), Олафа (5 лет), Ольвара (7 лет).

— Теперь в национальном парке «Смоленское Поозерье» находятся 27 краснокнижных зверей, Ждем весны и нового приплода у наших зубриц, старожилов и вновь прибывших. Карантин для привезенных животных продлится около месяца. За это время должны быть обработаны пробы генетического материала, взятые при отлове. В случае отсутствия генетических отклонений, все животные будут выпущены в естественную среду, — рассказал директор парка Александр Кочергин.

Кстати, на одну из самок удалось повесить GPS-ошейник с передатчиком сигнала. Для этого использовался станок, изготовленный сотрудниками парка. После выпуска из вольера для передержки можно будет отследить перемещение зубриного стада. Ранее использовавшийся ошейник, который помогал службе охраны определять местоположение стада с ноября 2017 года, пришел в негодность и требует замены. А на самку повесили передатчик по простой причине — в зубрином стаде царит матриархат. Поэтому и следить логичнее за самкой.

 

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Опубликовано 19 Фев 2019 в 16:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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