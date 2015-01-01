Орловские зубры продолжают расселяться

7 июня в национальном парке «Угра» состоялся выпуск зубров на вольное содержание из вольера по передержке. Группа зубров из четырех взрослых животных и троих детёнышей после выхода из вольера будет обитать в естественных условиях. Взрослые зубры были привезены в марте из национального парка «Орловское полесье», а зубрята появились на свет в мае уже на калужской земле, — сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Орловское полесье» занимается восстановлением этого краснокнижного вида с 1996 года в рамках реализации программы сохранения российского зубра и на сегодняшний день стало центром расселения вольных зубров в России. С 2014 года сотрудниками национального парка ведется успешная работа по перевозке этих животных на другие особо охраняемые природные территории Калужской, Брянской и Смоленской областей. За 4 года из нашей области на постоянное место жительства туда были переселены 32 зубра. Все животные хорошо перенесли переезд и благополучно адаптировались в новых условиях.

На сегодняшний день среднерусская группировка зубров, обитающая в национальных парках «Орловское полесье» и «Угра», заповедниках «Калужские засеки» и «Брянский лес», насчитывает около 600 особей. Данная вольная популяция по численности первая в России и вторая в мире. За последнее десятилетие это один из самых успешных природоохранных проектов в нашей стране.

 

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Опубликовано 09 Июн 2018 в 12:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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