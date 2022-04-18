Орловских «бюджетников» кормили «немолочными» продуктами

Как сообщает ТУ Россельхознадзора, в марте-начале апреля 2022 года в 16 социальных учреждениях Орловской области были отобраны и направлены на исследование 29 проб молочной продукции.

Согласно данным ФГИС «Меркурий» в соцучреждения поступала продукция производителей Тверской, Брянской, Курской, Орловской, Московской и Новгородской областей.

В результате исследования в трех пробах масла сливочного и пробе творога были выявлены несоответствия продукции требованиям технических регламентов. В числе производителей недоброкачественной продукции оказались предприятия Тверской, Московской и Новгородской областей: ООО «МИЛКО», ООО «Внуковский масло-жировой комбинат», ООО «Лакто-Новгород».

Так, лабораторный анализ двух проб масла Крестьянского сладко-сливочного производства ООО «МИЛКО» (юридический адрес: Курская область, фактический адрес производства: Тверская область) и одной пробы масла Крестьянского сладко-сливочного производства ООО «Внуковский масло-жировой комбинат» (Московская область) показал наличие в продукции растительных масел и жиров на растительной основе, отсутствие холестерина, а также присутствие массовой доли сорбиновой кислоты (при нормативном значении: не допускается), в пробе производителя из Московской области одновременно обнаружено наличие массовой доли бензойной кислоты, которая в норме также не допускается.

Выявленные несоответствия противоречат установленным требованиям «ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические условия», требованиям технических регламентов «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции», «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

Кроме того, в пробе творога производства ООО «Лакто-Новгород» (Новгородская область) обнаружено наличие массовой доли микробной трансглутаминазы (норматив: не допускается), что, помимо вышеуказанных технических регламентов, не соответствует ГОСТ 31453-2013 Творог. Технические условия.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проинформировало производителей и владельцев продукции о выявленных несоответствиях. Информация направлена в прокуратуру Орловской и Курской областей, а также в правление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям и Северо-Западное межрегиональное Управление Россельхознадзора для принятия мер в рамках компетенции.